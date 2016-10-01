Токеномика Zcash (ZEC) Откройте для себя ключевую информацию о Zcash (ZEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zcash (ZEC) Zcash — это криптовалюта, выросшая из проекта Zerocoin, направленного на повышение анонимности пользователей биткойнов. Первоначально протокол Zerocoin был улучшен и преобразован в Zerocash, что привело к появлению криптовалюты Zcash в 2016 году. Основателем и генеральным директором Zcash является Зуко Уилкокс-О'Хирн. В его команду основателей входит криптограф Мэтью Д. Грин из Университета Джона Хопкинса. Роджер Вер был одним из первых инвесторов Zcash. Официальный сайт: https://z.cash/ Whitepaper: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Обозреватель блоков: https://zcashblockexplorer.com/ Купить ZEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Zcash (ZEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zcash (ZEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 652,77M $ 652,77M $ 652,77M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 16,71M $ 16,71M $ 16,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 820,26M $ 820,26M $ 820,26M Исторический максимум: $ 371,16 $ 371,16 $ 371,16 Исторический минимум: $ 15,96914388442235 $ 15,96914388442235 $ 15,96914388442235 Текущая цена: $ 39,06 $ 39,06 $ 39,06 Узнайте больше о цене Zcash (ZEC)

Токеномика Zcash (ZEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zcash (ZEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEC, изучите текущую цену ZEC!

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