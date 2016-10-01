Токеномика Zcash (ZEC)
Информация о Zcash (ZEC)
Zcash — это криптовалюта, выросшая из проекта Zerocoin, направленного на повышение анонимности пользователей биткойнов. Первоначально протокол Zerocoin был улучшен и преобразован в Zerocash, что привело к появлению криптовалюты Zcash в 2016 году. Основателем и генеральным директором Zcash является Зуко Уилкокс-О'Хирн. В его команду основателей входит криптограф Мэтью Д. Грин из Университета Джона Хопкинса. Роджер Вер был одним из первых инвесторов Zcash.
Токеномика и анализ цен Zcash (ZEC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zcash (ZEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Zcash (ZEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Zcash (ZEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ZEC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ZEC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEC, изучите текущую цену ZEC!
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