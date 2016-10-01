Токеномика Zcash (ZEC)

Токеномика Zcash (ZEC)

Откройте для себя ключевую информацию о Zcash (ZEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zcash (ZEC)

Zcash — это криптовалюта, выросшая из проекта Zerocoin, направленного на повышение анонимности пользователей биткойнов. Первоначально протокол Zerocoin был улучшен и преобразован в Zerocash, что привело к появлению криптовалюты Zcash в 2016 году. Основателем и генеральным директором Zcash является Зуко Уилкокс-О'Хирн. В его команду основателей входит криптограф Мэтью Д. Грин из Университета Джона Хопкинса. Роджер Вер был одним из первых инвесторов Zcash.

Официальный сайт:
https://z.cash/
Whitepaper:
https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf
Обозреватель блоков:
https://zcashblockexplorer.com/

Токеномика и анализ цен Zcash (ZEC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zcash (ZEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 652,77M
$ 652,77M$ 652,77M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 16,71M
$ 16,71M$ 16,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 820,26M
$ 820,26M$ 820,26M
Исторический максимум:
$ 371,16
$ 371,16$ 371,16
Исторический минимум:
$ 15,96914388442235
$ 15,96914388442235$ 15,96914388442235
Текущая цена:
$ 39,06
$ 39,06$ 39,06

Токеномика Zcash (ZEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zcash (ZEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZEC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZEC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEC, изучите текущую цену ZEC!

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История цены Zcash (ZEC)

Анализ истории цены ZEC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.