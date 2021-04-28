Токеномика Chia Network (XCH) Откройте для себя ключевую информацию о Chia Network (XCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chia Network (XCH) Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Официальный сайт: https://www.chia.net/ Whitepaper: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Обозреватель блоков: https://www.spacescan.io/ Купить XCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Chia Network (XCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chia Network (XCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,45M $ 141,45M $ 141,45M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 751 $ 2 751 $ 2 751 Исторический минимум: $ 8,608855748047983 $ 8,608855748047983 $ 8,608855748047983 Текущая цена: $ 9,815 $ 9,815 $ 9,815 Узнайте больше о цене Chia Network (XCH)

Токеномика Chia Network (XCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chia Network (XCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCH, изучите текущую цену XCH!

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