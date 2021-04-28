Токеномика Chia Network (XCH)

Токеномика Chia Network (XCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Chia Network (XCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Официальный сайт:
https://www.chia.net/
Whitepaper:
https://docs.chia.net/green-paper-abstract/
Обозреватель блоков:
https://www.spacescan.io/

Токеномика и анализ цен Chia Network (XCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chia Network (XCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 141,45M
$ 141,45M$ 141,45M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 14,41M
$ 14,41M$ 14,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2 751
$ 2 751$ 2 751
Исторический минимум:
$ 8,608855748047983
$ 8,608855748047983$ 8,608855748047983
Текущая цена:
$ 9,815
$ 9,815$ 9,815

Токеномика Chia Network (XCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chia Network (XCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCH, изучите текущую цену XCH!

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История цены Chia Network (XCH)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.