Токеномика USDP (USDP) Откройте для себя ключевую информацию о USDP (USDP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USDP (USDP) Основанная в сентябре 2018 года, Pax Dollar представляет собой стейблкоин с фиксированным обеспечением. Стейблкоины — это криптовалюты, которые предназначены для минимизации волатильности цены стейблкоина по отношению к определенному стабильному активу или корзине активов. Стейблкоин может быть привязан к криптовалюте или фиксированным деньгам. В некоторых случаях его даже можно обменять на товары. Pax Dollar предлагает преимущество транзакций с активами блокчейна за счет минимизации ценового риска. Токены Pax Dollar (USDP) выпускаются как токены ERC-20 на блокчейне Ethereum и имеют обеспечение 1:1 через доллары США, хранящиеся на банковских счетах, принадлежащих Paxos в США. Официальный сайт: https://www.paxos.com/usdp/ Whitepaper: https://standard.paxos.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Купить USDP сейчас!

Токеномика и анализ цен USDP (USDP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USDP (USDP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,40M $ 67,40M $ 67,40M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 67,40M $ 67,40M $ 67,40M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,0006 $ 2,0006 $ 2,0006 Исторический минимум: $ 0,872764435084 $ 0,872764435084 $ 0,872764435084 Текущая цена: $ 0,9999 $ 0,9999 $ 0,9999 Узнайте больше о цене USDP (USDP)

Токеномика USDP (USDP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USDP (USDP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDP, изучите текущую цену USDP!

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