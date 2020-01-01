Токеномика Space and Time (SXT)
Информация о Space and Time (SXT)
Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.
Токеномика и анализ цен Space and Time (SXT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space and Time (SXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Space and Time (SXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Space and Time (SXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SXT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SXT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SXT, изучите текущую цену SXT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SXT = 0,0722 USD