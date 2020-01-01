Токеномика Space and Time (SXT) Откройте для себя ключевую информацию о Space and Time (SXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Space and Time (SXT) Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке. Официальный сайт: https://www.spaceandtime.io Whitepaper: https://spaceandtime.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Купить SXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Space and Time (SXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space and Time (SXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,08M $ 101,08M $ 101,08M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 361,00M $ 361,00M $ 361,00M Исторический максимум: $ 0,2421 $ 0,2421 $ 0,2421 Исторический минимум: $ 0,0590975066216163 $ 0,0590975066216163 $ 0,0590975066216163 Текущая цена: $ 0,0722 $ 0,0722 $ 0,0722 Узнайте больше о цене Space and Time (SXT)

Токеномика Space and Time (SXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Space and Time (SXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SXT, изучите текущую цену SXT!

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