Токеномика Space and Time (SXT)

Токеномика Space and Time (SXT)

Откройте для себя ключевую информацию о Space and Time (SXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Официальный сайт:
https://www.spaceandtime.io
Whitepaper:
https://spaceandtime.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195

Токеномика и анализ цен Space and Time (SXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space and Time (SXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 101,08M
$ 101,08M$ 101,08M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,40B
$ 1,40B$ 1,40B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 361,00M
$ 361,00M$ 361,00M
Исторический максимум:
$ 0,2421
$ 0,2421$ 0,2421
Исторический минимум:
$ 0,0590975066216163
$ 0,0590975066216163$ 0,0590975066216163
Текущая цена:
$ 0,0722
$ 0,0722$ 0,0722

Токеномика Space and Time (SXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Space and Time (SXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SXT, изучите текущую цену SXT!

Как купить SXT

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История цены Space and Time (SXT)

Анализ истории цены SXT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.