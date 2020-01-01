Токеномика Stargate Finance (STG) Откройте для себя ключевую информацию о Stargate Finance (STG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stargate Finance (STG) Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Официальный сайт: https://stargate.finance/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Купить STG сейчас!

Токеномика и анализ цен Stargate Finance (STG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stargate Finance (STG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,47M $ 31,47M $ 31,47M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 204,34M $ 204,34M $ 204,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 154,00M $ 154,00M $ 154,00M Исторический максимум: $ 4,338 $ 4,338 $ 4,338 Исторический минимум: $ 0,10162599944782422 $ 0,10162599944782422 $ 0,10162599944782422 Текущая цена: $ 0,154 $ 0,154 $ 0,154 Узнайте больше о цене Stargate Finance (STG)

Токеномика Stargate Finance (STG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stargate Finance (STG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STG, изучите текущую цену STG!

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