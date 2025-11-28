Somnia – это самая быстрая и экономичная EVM-блокчейн сеть 1 уровня, способная обрабатывать более 1 миллиона транзакций в секунду с финализацией менее чем за секунду и комиссиями меньше цента. Благодаря такой производительности Somnia обеспечивает работу полностью ончейн-сервисов в реальном времени, выходящих за рамки финансовых приложений. Это идеальная основа для создания масштабных игр, социальных платформ, экономик метавселенной и приложений на базе ИИ. Архитектура Somnia поддерживает полностью компонуемые системы, позволяя разработчикам создавать масштабируемые до миллионов пользователей захватывающие, интеллектуальные и интерактивные цифровые сервисы.