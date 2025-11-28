Токеномика Somnia (SOMI)

Токеномика Somnia (SOMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Somnia (SOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:01:53 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Somnia (SOMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Somnia (SOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 283,90M
$ 283,90M$ 283,90M
Исторический максимум:
$ 1,9275
$ 1,9275$ 1,9275
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,2839
$ 0,2839$ 0,2839

Информация о Somnia (SOMI)

Somnia – это самая быстрая и экономичная EVM-блокчейн сеть 1 уровня, способная обрабатывать более 1 миллиона транзакций в секунду с финализацией менее чем за секунду и комиссиями меньше цента. Благодаря такой производительности Somnia обеспечивает работу полностью ончейн-сервисов в реальном времени, выходящих за рамки финансовых приложений. Это идеальная основа для создания масштабных игр, социальных платформ, экономик метавселенной и приложений на базе ИИ. Архитектура Somnia поддерживает полностью компонуемые системы, позволяя разработчикам создавать масштабируемые до миллионов пользователей захватывающие, интеллектуальные и интерактивные цифровые сервисы.

Официальный сайт:
https://somnia.network/
Whitepaper:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
Обозреватель блоков:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Токеномика Somnia (SOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Somnia (SOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOMI, изучите текущую цену SOMI!

Как купить SOMI

Заинтересованы в добавлении Somnia (SOMI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SOMI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Somnia (SOMI)

Анализ истории цены SOMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SOMI

Хотите узнать, куда может двигаться SOMI? Наша страница прогноза цены SOMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»