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Технический анализ Avalanche (AVAX) за сегодня

Технический анализ Avalanche (AVAX) за сегодня

Страница анализа Avalanche предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AVAX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Avalanche ниже.

Изменение цены Avalanche (AVAX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$6,533--+2,14%-2,72%-33,77%
Узнайте больше о цене Avalanche

Ежедневный ИИ-анализ Avalanche

Анализ Avalanche за сегодня 2026-08-10

  • Давление разблокировки токенов: 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.
  • Непрерывный чистый отток средств: За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.
  • Экстремальные длинные позиции: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 5,59, а среди розничных трейдеров — 4,74. Рынок находится в состоянии крайней жадности, цена подвержена риску коррекции для ликвидации закредитованных позиций. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.

Анализ Avalanche за вчера 2026-08-09

  • Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты.
  • Перевес длинных позиций по фьючерсам: Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка.
  • Реализация позитивных факторов от институтов: Появляются частые позитивные новости, такие как продвижение трансграничных платежей организацией Payments Collective и развитие фьючерсов CME, однако техническая картина ограничена давлением долгосрочных скользящих средних, и импульс к росту остается слабым.

Технические индикаторы Avalanche

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Avalanche на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 2
Покупка 23
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 9
Название
Классический
Фибоначчи
R3
6,5323
6,5316
R2
6,5316
6,5312
R1
6,5313
6,531
PP
6,5306
6,5306
S1
6,5303
6,5302
S2
6,5296
6,53
S3
6,5293
6,5296

Рыночные сигналы Avalanche

Текущий чистый объем открытых ордеров
8,19M
$34,76 M
$26,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,11M
3-дневные активные покупки
$45,06 M
3-дневные активные продажи
$45,17 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,61M
7-дневные активные покупки
$204,11 M
7-дневные активные продажи
$203,50 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Avalanche

Чистый притокЦена AVAXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,35 M6,54
2026-08-09-$0,41 M6,55
2026-08-08$0,16 M6,55
2026-08-07-$0,22 M6,44
2026-08-06-$1,76 M6,48

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AVAX/USDT
$6,54
$6,54$6,54
-0,25%
21.03K (USDT)
AVAX/USDC
$6,527
$6,527$6,527
-0,36%
4.38K (USDT)
AVAX/USD1
$6,533
$6,533$6,533
-0,27%
8.38K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AVAX в USD

Сумма

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 6,533 USD

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