Технический анализ Avalanche (AVAX) за сегодня Страница анализа Avalanche предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AVAX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Avalanche ниже. Регистрация

Изменение цены Avalanche (AVAX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $6,533 -- +2,14% -2,72% -33,77%

Ежедневный ИИ-анализ Avalanche Анализ AVAX за сегодня Анализ AVAX за вчера Анализ Avalanche за сегодня 2026-08-10 Давление разблокировки токенов : 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.

: 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Непрерывный чистый отток средств : За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.

: За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Экстремальные длинные позиции: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 5,59, а среди розничных трейдеров — 4,74. Рынок находится в состоянии крайней жадности, цена подвержена риску коррекции для ликвидации закредитованных позиций. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Давление разблокировки токенов : 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.

: 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Непрерывный чистый отток средств : За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.

: За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Экстремальные длинные позиции: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 5,59, а среди розничных трейдеров — 4,74. Рынок находится в состоянии крайней жадности, цена подвержена риску коррекции для ликвидации закредитованных позиций. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор. Анализ Avalanche за вчера 2026-08-09 Продолжающийся отток средств : За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты.

: За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты. Перевес длинных позиций по фьючерсам : Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка.

: Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка. Реализация позитивных факторов от институтов: Появляются частые позитивные новости, такие как продвижение трансграничных платежей организацией Payments Collective и развитие фьючерсов CME, однако техническая картина ограничена давлением долгосрочных скользящих средних, и импульс к росту остается слабым. Продолжающийся отток средств : За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты.

: За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты. Перевес длинных позиций по фьючерсам : Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка.

: Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка. Реализация позитивных факторов от институтов: Появляются частые позитивные новости, такие как продвижение трансграничных платежей организацией Payments Collective и развитие фьючерсов CME, однако техническая картина ограничена давлением долгосрочных скользящих средних, и импульс к росту остается слабым.

Технические индикаторы Avalanche

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Avalanche на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 23 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 2 Покупка 9 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 6,5323 6,5316 R2 6,5316 6,5312 R1 6,5313 6,531 PP 6,5306 6,5306 S1 6,5303 6,5302 S2 6,5296 6,53 S3 6,5293 6,5296

Рыночные сигналы Avalanche Текущий чистый объем открытых ордеров 8,19M $34,76 M $26,58 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,11M 3-дневные активные покупки $45,06 M 3-дневные активные продажи $45,17 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,61M 7-дневные активные покупки $204,11 M 7-дневные активные продажи $203,50 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Avalanche Чистый приток Цена AVAXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,35 M 6,54 2026-08-09 -$0,41 M 6,55 2026-08-08 $0,16 M 6,55 2026-08-07 -$0,22 M 6,44 2026-08-06 -$1,76 M 6,48 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Avalanche (AVAX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Avalanche в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AVAX / USDT $6,54 $6,54 $6,54 -0,25% 21.03K (USDT) Торговля AVAX / USDC $6,527 $6,527 $6,527 -0,36% 4.38K (USDT) Торговля AVAX / USD1 $6,533 $6,533 $6,533 -0,27% 8.38K (USDT) Торговля