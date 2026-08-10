Технический анализ Avalanche (AVAX) за сегодня
Изменение цены Avalanche (AVAX)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$6,533
|--
|+2,14%
|-2,72%
|-33,77%
Ежедневный ИИ-анализ Avalanche
Анализ Avalanche за сегодня 2026-08-10
- Давление разблокировки токенов: 10 августа была произведена разблокировка токенов AVAX на сумму 10,77 млн долларов США, что составляет 0,31% от объема в обращении. Рынок опасается риска резкого роста предложения; показатель медвежьих настроений составил 64,96. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.
- Непрерывный чистый отток средств: За последние 7 дней совокупный чистый отток средств превысил 4 млн долларов США, а доля активных продаж по контрактам сегодня временно превысила долю покупок, что свидетельствует о сильном давлении продавцов. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.
- Экстремальные длинные позиции: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов достигло 5,59, а среди розничных трейдеров — 4,74. Рынок находится в состоянии крайней жадности, цена подвержена риску коррекции для ликвидации закредитованных позиций. Затронутая монета: AVAX, негативный фактор.
Анализ Avalanche за вчера 2026-08-09
- Продолжающийся отток средств: За последние 7 дней совокупный чистый приток средств составил более -5 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупных инвесторов и создает постоянное давление продаж на цену монеты.
- Перевес длинных позиций по фьючерсам: Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 4,7, что указывает на сильные бычьи настроения среди розничных трейдеров; ставка финансирования положительная и равна 0,0046%, преимущество на стороне быков, но они уязвимы к ликвидациям при развороте рынка.
- Реализация позитивных факторов от институтов: Появляются частые позитивные новости, такие как продвижение трансграничных платежей организацией Payments Collective и развитие фьючерсов CME, однако техническая картина ограничена давлением долгосрочных скользящих средних, и импульс к росту остается слабым.
Технические индикаторы Avalanche
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Avalanche на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 0
|Покупка 14
|Технические индикаторы:
|Активная покупка
|Продажа 1
|Нейтрально 2
|Покупка 9
Рыночные сигналы Avalanche
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Avalanche
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,35 M
|6,54
|2026-08-09
|-$0,41 M
|6,55
|2026-08-08
|$0,16 M
|6,55
|2026-08-07
|-$0,22 M
|6,44
|2026-08-06
|-$1,76 M
|6,48
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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