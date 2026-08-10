История цен SN64

История цены SN64 (SN64)

Период времени: 2026-05-10 ~ 2026-08-10

  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
ДатаОткрытиеМаксимумМинимумЗакрытиеОбъем
2026-08-10$ 17,52$ 17,81$ 17,48$ 17,59245,64
2026-08-09$ 17,94$ 18,43$ 17,52$ 17,52546,36
2026-08-08$ 17,06$ 17,94$ 17,06$ 17,94174,62
2026-08-07$ 16,59$ 17,13$ 16,59$ 17,0657,49
2026-08-06$ 16,87$ 16,92$ 16,49$ 16,5978,36
2026-08-05$ 16,81$ 16,99$ 16,64$ 16,87164,54
2026-08-04$ 16,29$ 16,84$ 16,02$ 16,81156,19
2026-08-03$ 16,03$ 16,5$ 15,92$ 16,29459,76
2030-05-30$ 64.011,99$ 64.011,99$ 64.011,99$ 64.011,9910,84K
2030-05-29$ 64.011,99$ 64.011,99$ 64.011,99$ 64.011,9910,84K

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Текущая цена SN64

$ 17,59

SN64 в настоящее время торгуется по цене 17,59 USD. Его рыночная капитализация составляет 0,00 USD, а 24-часовой объем торгов — 0,00 USD. Изучите более подробные данные о SN64 на странице с актуальными ценами MEXC.

Используя актуальную информацию о цене SN64, пользователи могут анализировать текущие рыночные тенденции и предсказывать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения цен. С помощью данных в реальном времени, доступных в любой момент, вы можете принимать обоснованные решения и получать представление о возможных прогнозах будущих цен на SN64.

Страница обновлена: 2026-08-10 22:36:03 (UTC+8)

Ресурсы SN64 MEXC

Об истории цен SN64 (SN64)

Мониторинг истории цены SN64 - важный инструмент для криптовалютных инвесторов, позволяющий им с легкостью отслеживать эффективность своих инвестиций. Эта функция предлагает комплексное представление о движении цены SN64 с течением времени, включая стоимость открытия, пик и цену закрытия, а также объем торгов. Более того, она позволяет быстро проверить ежедневные процентные изменения, выделяя дни с заметными колебаниями цен. Примечательно, что SN64 достигла своего максимального значения -, поднявшись до ошеломляющей отметки 0 USD. Информация о ценах, представленная здесь, взята исключительно из истории торгов MEXC, что гарантирует надежность и точность. Наши исторические данные о цене SN64 доступны для различных интервалов времени: 1 день, 1 неделя и 1 месяц, охватывая метрики открытия, максимума, минимума, закрытия и объема. Эти данные тщательно проверяются на согласованность, полноту и точность, что делает их идеальными для торговых симуляций и бэктестинга. Эти наборы данных доступны для бесплатной загрузки и обновляются в режиме реального времени, предоставляя ценный ресурс для инвесторов.

Применение исторических данных SN64 в трейдинге

Исторические данные SN64 играют ключевую роль в торговых стратегиях. Вот как они используются:

1. Технический анализ: Трейдеры используют исторические данные SN64 для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Используя такие инструменты, как графики и наглядные пособия, они выявляют закономерности, чтобы принимать решения о входе и выходе из рынка. Эффективный подход заключается в хранении исторических данных SN64 в GridDB и их анализе с помощью Python, используя такие библиотеки, как Matplotlib для визуализации и Pandas, Numpy и Scipy для анализа данных.

2. Прогнозирование цен: Исторические данные являются ключевым фактором в прогнозировании движения цен SN64. Изучая движения рынка в прошлом, трейдеры могут выявить закономерности и предсказать будущее поведение рынка. Подробные исторические данные SN64 на MEXC, предоставляющие поминутную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, очень важны для разработки и обучения моделей прогнозирования, что помогает принимать обоснованные торговые решения.

3. Управление рисками: Доступ к историческим данным позволяет трейдерам оценить риски, связанные с инвестициями в SN64. Это помогает понять волатильность SN64, что приводит к более обоснованному выбору инвестиций.

4. Управление портфелем: Исторические данные помогают отслеживать эффективность инвестиций с течением времени. Это позволяет трейдерам выявлять активы, которые работают не наилучшим образом, и корректировать свои портфели для оптимизации прибыли.

5. Обучение торговых ботов: Исторические данные криптовалютного рынка OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) для SN64 можно загрузить для обучения торговых ботов SN64, направленного на достижение превосходящих рыночных показателей.

Эти инструменты и ресурсы позволяют трейдерам глубоко погрузиться в исторические данные SN64, предоставляя ценные сведения и потенциал для улучшения их торговых стратегий.

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