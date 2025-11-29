Что такое SN51

Токеномика SN51 (SN51) Откройте для себя ключевую информацию о SN51 (SN51), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SN51 (SN51) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SN51 (SN51), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 369.81M $ 369.81M $ 369.81M Исторический максимум: $ 24.73 $ 24.73 $ 24.73 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 17.61 $ 17.61 $ 17.61 Узнайте больше о цене SN51 (SN51) Купить SN51 сейчас!

Информация о SN51 (SN51) SN51 – это проект, который революционизирует демократизацию вычислений. SN51 – это проект, который революционизирует демократизацию вычислений. Официальный сайт: https://lium.io/ Обозреватель блоков: https://taostats.io/subnets/51/chart

Токеномика SN51 (SN51): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SN51 (SN51) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN51, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN51. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN51, изучите текущую цену SN51!

Как купить SN51 Заинтересованы в добавлении SN51 (SN51) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SN51, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SN51 на MEXC прямо сейчас! История цены SN51 (SN51) Анализ истории цены SN51 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SN51 прямо сейчас! Прогноз цены SN51 Хотите узнать, куда может двигаться SN51? Наша страница прогноза цены SN51 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SN51 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!