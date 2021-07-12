Токеномика Smooth Love Potion (SLP) Откройте для себя ключевую информацию о Smooth Love Potion (SLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Официальный сайт: https://axieinfinity.com/ Whitepaper: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Купить SLP сейчас!

Токеномика и анализ цен Smooth Love Potion (SLP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smooth Love Potion (SLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,05M $ 52,05M $ 52,05M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 41,08B $ 41,08B $ 41,08B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,41 $ 0,41 $ 0,41 Исторический минимум: $ 0,001059406911044792 $ 0,001059406911044792 $ 0,001059406911044792 Текущая цена: $ 0,001267 $ 0,001267 $ 0,001267 Узнайте больше о цене Smooth Love Potion (SLP)

Токеномика Smooth Love Potion (SLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smooth Love Potion (SLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLP, изучите текущую цену SLP!

Как купить SLP Заинтересованы в добавлении Smooth Love Potion (SLP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SLP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SLP на MEXC прямо сейчас!

История цены Smooth Love Potion (SLP) Анализ истории цены SLP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SLP прямо сейчас!

Прогноз цены SLP Хотите узнать, куда может двигаться SLP? Наша страница прогноза цены SLP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SLP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!