Токеномика Smooth Love Potion (SLP)

Токеномика Smooth Love Potion (SLP)

Откройте для себя ключевую информацию о Smooth Love Potion (SLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Официальный сайт:
https://axieinfinity.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Токеномика и анализ цен Smooth Love Potion (SLP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smooth Love Potion (SLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,05M
$ 52,05M$ 52,05M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 41,08B
$ 41,08B$ 41,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,41
$ 0,41$ 0,41
Исторический минимум:
$ 0,001059406911044792
$ 0,001059406911044792$ 0,001059406911044792
Текущая цена:
$ 0,001267
$ 0,001267$ 0,001267

Токеномика Smooth Love Potion (SLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smooth Love Potion (SLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLP, изучите текущую цену SLP!

Как купить SLP

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История цены Smooth Love Potion (SLP)

Анализ истории цены SLP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.