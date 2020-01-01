Токеномика ROGIN.AI (ROG) Откройте для себя ключевую информацию о ROGIN.AI (ROG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ROGIN.AI (ROG) Обучить трейдеров расставлять приоритеты по снижению рисков в нашем Metaverse-сэндбоксе. Предоставить пользователям со всего мира разумное инвестиционное мышление посредством стратегий коллективного разума. Защищать интеллектуальную собственность, благодаря факту владения каждой сертифицированной стратегией с помощью NFT. Официальный сайт: https://rogin.ai Whitepaper: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Купить ROG сейчас!

Токеномика и анализ цен ROGIN.AI (ROG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROGIN.AI (ROG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,30M $ 14,30M $ 14,30M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 66,99M $ 66,99M $ 66,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 30 $ 30 $ 30 Исторический минимум: $ 0,1328107600152995 $ 0,1328107600152995 $ 0,1328107600152995 Текущая цена: $ 0,2134 $ 0,2134 $ 0,2134 Узнайте больше о цене ROGIN.AI (ROG)

Токеномика ROGIN.AI (ROG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROGIN.AI (ROG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROG, изучите текущую цену ROG!

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