Токеномика Rubic (RBC) Откройте для себя ключевую информацию о Rubic (RBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rubic (RBC) Rubic — кроссчейн-агрегатор технологий для пользователей и децентрализованных приложений. Rubic объединяет более 40 основных блокчейнов, более 90 DEX и мостов и позволяет обменивать более 15 500 активов с лучшими ставками, высочайшей ликвидностью и скоростью транзакций — в один клик. Пользователи могут сделать это на https://app.rubic.exchange, но мы также предоставляем инструменты для децентрализованных приложений, позволяющие осуществлять кроссчейн-свопы (https://tools.rubic.exchange). Официальный сайт: https://rubic.exchange/ Whitepaper: https://docs.rubic.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Купить RBC сейчас!

Токеномика и анализ цен Rubic (RBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubic (RBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 165,28M $ 165,28M $ 165,28M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,078407 $ 0,078407 $ 0,078407 Исторический минимум: $ 0,000481691209763859 $ 0,000481691209763859 $ 0,000481691209763859 Текущая цена: $ 0,010294 $ 0,010294 $ 0,010294 Узнайте больше о цене Rubic (RBC)

Токеномика Rubic (RBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rubic (RBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBC, изучите текущую цену RBC!

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