Токеномика Rubic (RBC)

Токеномика Rubic (RBC)

Откройте для себя ключевую информацию о Rubic (RBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rubic (RBC)

Rubic — кроссчейн-агрегатор технологий для пользователей и децентрализованных приложений. Rubic объединяет более 40 основных блокчейнов, более 90 DEX и мостов и позволяет обменивать более 15 500 активов с лучшими ставками, высочайшей ликвидностью и скоростью транзакций — в один клик. Пользователи могут сделать это на https://app.rubic.exchange, но мы также предоставляем инструменты для децентрализованных приложений, позволяющие осуществлять кроссчейн-свопы (https://tools.rubic.exchange).

Официальный сайт:
https://rubic.exchange/
Whitepaper:
https://docs.rubic.finance/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Токеномика и анализ цен Rubic (RBC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubic (RBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 165,28M
$ 165,28M$ 165,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,078407
$ 0,078407$ 0,078407
Исторический минимум:
$ 0,000481691209763859
$ 0,000481691209763859$ 0,000481691209763859
Текущая цена:
$ 0,010294
$ 0,010294$ 0,010294

Токеномика Rubic (RBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rubic (RBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RBC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RBC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBC, изучите текущую цену RBC!

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История цены Rubic (RBC)

Анализ истории цены RBC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.