Токеномика Pangolin (PNG) Откройте для себя ключевую информацию о Pangolin (PNG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pangolin (PNG) Pangolin - это децентрализованная биржа (DEX), которая работает на Avalanche, использует ту же модель автоматизированного маркет-мейкинга (AMM), что и Uniswap, имеет собственный токен управления PNG, который полностью распределен сообществом, и может торговать всеми токенами, выпущенными на Ethereum и Avalanche. Официальный сайт: https://pangolin.exchange/ Whitepaper: https://docs.pangolin.exchange/ Обозреватель блоков: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Купить PNG сейчас!

Токеномика и анализ цен Pangolin (PNG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pangolin (PNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,31M $ 25,31M $ 25,31M Общее предложение: $ 230,00M $ 230,00M $ 230,00M Оборотное предложение: $ 220,37M $ 220,37M $ 220,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,42M $ 26,42M $ 26,42M Исторический максимум: $ 1,2475 $ 1,2475 $ 1,2475 Исторический минимум: $ 0,010871739675202628 $ 0,010871739675202628 $ 0,010871739675202628 Текущая цена: $ 0,11486 $ 0,11486 $ 0,11486 Узнайте больше о цене Pangolin (PNG)

Токеномика Pangolin (PNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pangolin (PNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNG, изучите текущую цену PNG!

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