Токеномика Pangolin (PNG)

Токеномика Pangolin (PNG)

Откройте для себя ключевую информацию о Pangolin (PNG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Pangolin (PNG)

Pangolin - это децентрализованная биржа (DEX), которая работает на Avalanche, использует ту же модель автоматизированного маркет-мейкинга (AMM), что и Uniswap, имеет собственный токен управления PNG, который полностью распределен сообществом, и может торговать всеми токенами, выпущенными на Ethereum и Avalanche.

Официальный сайт:
https://pangolin.exchange/
Whitepaper:
https://docs.pangolin.exchange/
Обозреватель блоков:
https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token

Токеномика и анализ цен Pangolin (PNG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pangolin (PNG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,31M
$ 25,31M$ 25,31M
Общее предложение:
$ 230,00M
$ 230,00M$ 230,00M
Оборотное предложение:
$ 220,37M
$ 220,37M$ 220,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,42M
$ 26,42M$ 26,42M
Исторический максимум:
$ 1,2475
$ 1,2475$ 1,2475
Исторический минимум:
$ 0,010871739675202628
$ 0,010871739675202628$ 0,010871739675202628
Текущая цена:
$ 0,11486
$ 0,11486$ 0,11486

Токеномика Pangolin (PNG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pangolin (PNG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PNG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PNG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNG, изучите текущую цену PNG!

Как купить PNG

Заинтересованы в добавлении Pangolin (PNG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PNG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Pangolin (PNG)

Анализ истории цены PNG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PNG

Хотите узнать, куда может двигаться PNG? Наша страница прогноза цены PNG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.