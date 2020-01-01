Токеномика Mina Protocol (MINA) Откройте для себя ключевую информацию о Mina Protocol (MINA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Официальный сайт: https://minaprotocol.com/ Whitepaper: https://minaprotocol.com/docs Обозреватель блоков: https://minaexplorer.com/ Купить MINA сейчас!

Токеномика и анализ цен Mina Protocol (MINA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mina Protocol (MINA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 211,47M $ 211,47M $ 211,47M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,24B $ 1,24B $ 1,24B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 12,013 $ 12,013 $ 12,013 Исторический минимум: $ 0,14716687850259458 $ 0,14716687850259458 $ 0,14716687850259458 Текущая цена: $ 0,1706 $ 0,1706 $ 0,1706 Узнайте больше о цене Mina Protocol (MINA)

Токеномика Mina Protocol (MINA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mina Protocol (MINA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINA, изучите текущую цену MINA!

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