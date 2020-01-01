Токеномика Medieval Empires (MEE)
Информация о Medieval Empires (MEE)
Medieval Empires — это тщательно продуманная многопользовательская онлайн-стратегия, действие которой происходит на территории современной Турции в конце 13 века. Сюжетная линия игры изначально сосредоточена на Эртугруле Гази, племенном воине и знаменитом вожде племени Кайи.
Токеномика и анализ цен Medieval Empires (MEE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medieval Empires (MEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Medieval Empires (MEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Medieval Empires (MEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MEE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MEE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEE, изучите текущую цену MEE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MEE = 0,00295 USD