Токеномика Medieval Empires (MEE) Откройте для себя ключевую информацию о Medieval Empires (MEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Medieval Empires (MEE) Medieval Empires — это тщательно продуманная многопользовательская онлайн-стратегия, действие которой происходит на территории современной Турции в конце 13 века. Сюжетная линия игры изначально сосредоточена на Эртугруле Гази, племенном воине и знаменитом вожде племени Кайи. Официальный сайт: https://www.medievalempires.com/ Whitepaper: https://whitepaper.medievalempires.com/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Купить MEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Medieval Empires (MEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medieval Empires (MEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 559,41M $ 559,41M $ 559,41M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,037 $ 0,037 $ 0,037 Исторический минимум: $ 0,002420084060039796 $ 0,002420084060039796 $ 0,002420084060039796 Текущая цена: $ 0,00295 $ 0,00295 $ 0,00295 Узнайте больше о цене Medieval Empires (MEE)

Токеномика Medieval Empires (MEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Medieval Empires (MEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEE, изучите текущую цену MEE!

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