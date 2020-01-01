Токеномика Medieval Empires (MEE)

Токеномика Medieval Empires (MEE)

Откройте для себя ключевую информацию о Medieval Empires (MEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Medieval Empires (MEE)

Medieval Empires — это тщательно продуманная многопользовательская онлайн-стратегия, действие которой происходит на территории современной Турции в конце 13 века. Сюжетная линия игры изначально сосредоточена на Эртугруле Гази, племенном воине и знаменитом вожде племени Кайи.

Официальный сайт:
https://www.medievalempires.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.medievalempires.com/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D

Токеномика и анализ цен Medieval Empires (MEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medieval Empires (MEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 559,41M
$ 559,41M$ 559,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,037
$ 0,037$ 0,037
Исторический минимум:
$ 0,002420084060039796
$ 0,002420084060039796$ 0,002420084060039796
Текущая цена:
$ 0,00295
$ 0,00295$ 0,00295

Токеномика Medieval Empires (MEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Medieval Empires (MEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEE, изучите текущую цену MEE!

Как купить MEE

Заинтересованы в добавлении Medieval Empires (MEE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MEE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Medieval Empires (MEE)

Анализ истории цены MEE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MEE

Хотите узнать, куда может двигаться MEE? Наша страница прогноза цены MEE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.