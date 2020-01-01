Токеномика MARBLEX (MBX) Откройте для себя ключевую информацию о MARBLEX (MBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MARBLEX (MBX) MARBLEX — это проект, целью которого является создание здоровой блокчейн-экосистемы, чтобы создать своим пользователям преимущества игры в игры Netmarble. Официальный сайт: https://www.marblex.io/en Whitepaper: https://docs.marblex.io/ Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Купить MBX сейчас!

Токеномика и анализ цен MARBLEX (MBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARBLEX (MBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,24M $ 39,24M $ 39,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 212,22M $ 212,22M $ 212,22M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 11,033 $ 11,033 $ 11,033 Исторический минимум: $ 0,14399669808074528 $ 0,14399669808074528 $ 0,14399669808074528 Текущая цена: $ 0,1849 $ 0,1849 $ 0,1849 Узнайте больше о цене MARBLEX (MBX)

Токеномика MARBLEX (MBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MARBLEX (MBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBX, изучите текущую цену MBX!

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