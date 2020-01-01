Токеномика MARBLEX (MBX)

Токеномика MARBLEX (MBX)

Откройте для себя ключевую информацию о MARBLEX (MBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MARBLEX (MBX)

MARBLEX — это проект, целью которого является создание здоровой блокчейн-экосистемы, чтобы создать своим пользователям преимущества игры в игры Netmarble.

Официальный сайт:
https://www.marblex.io/en
Whitepaper:
https://docs.marblex.io/
Обозреватель блоков:
https://scope.klaytn.com/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623

Токеномика и анализ цен MARBLEX (MBX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MARBLEX (MBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 39,24M
$ 39,24M$ 39,24M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 212,22M
$ 212,22M$ 212,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 11,033
$ 11,033$ 11,033
Исторический минимум:
$ 0,14399669808074528
$ 0,14399669808074528$ 0,14399669808074528
Текущая цена:
$ 0,1849
$ 0,1849$ 0,1849

Токеномика MARBLEX (MBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MARBLEX (MBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBX, изучите текущую цену MBX!

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История цены MARBLEX (MBX)

Анализ истории цены MBX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.