Токеномика Terra Classic (LUNC) Откройте для себя ключевую информацию о Terra Classic (LUNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Официальный сайт: https://www.terra-classic.money Whitepaper: https://classic-docs.terra.money Обозреватель блоков: https://finder.terra.money/classic Купить LUNC сейчас!

Токеномика и анализ цен Terra Classic (LUNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terra Classic (LUNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 306,29M $ 306,29M $ 306,29M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,46T $ 5,46T $ 5,46T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00059231 $ 0,00059231 $ 0,00059231 Исторический минимум: $ 0,000016754152692065 $ 0,000016754152692065 $ 0,000016754152692065 Текущая цена: $ 0,00005605 $ 0,00005605 $ 0,00005605 Узнайте больше о цене Terra Classic (LUNC)

Токеномика Terra Classic (LUNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terra Classic (LUNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNC, изучите текущую цену LUNC!

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