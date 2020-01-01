Токеномика JOE (JOE) Откройте для себя ключевую информацию о JOE (JOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JOE (JOE) Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Официальный сайт: https://www.lfj.gg/ Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Купить JOE сейчас!

Токеномика и анализ цен JOE (JOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JOE (JOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,73M $ 56,73M $ 56,73M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 398,14M $ 398,14M $ 398,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,25M $ 71,25M $ 71,25M Исторический максимум: $ 4,258 $ 4,258 $ 4,258 Исторический минимум: $ 0,12463049005163536 $ 0,12463049005163536 $ 0,12463049005163536 Текущая цена: $ 0,1425 $ 0,1425 $ 0,1425 Узнайте больше о цене JOE (JOE)

Токеномика JOE (JOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JOE (JOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOE, изучите текущую цену JOE!

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