Токеномика Highstreet (HIGH) Откройте для себя ключевую информацию о Highstreet (HIGH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Highstreet (HIGH) Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Официальный сайт: https://highstreet.market Whitepaper: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/ Купить HIGH сейчас!

Токеномика и анализ цен Highstreet (HIGH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Highstreet (HIGH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,22M $ 39,22M $ 39,22M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 75,16M $ 75,16M $ 75,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,19M $ 52,19M $ 52,19M Исторический максимум: $ 42,45 $ 42,45 $ 42,45 Исторический минимум: $ 0,3412480229055489 $ 0,3412480229055489 $ 0,3412480229055489 Текущая цена: $ 0,5219 $ 0,5219 $ 0,5219 Узнайте больше о цене Highstreet (HIGH)

Токеномика Highstreet (HIGH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Highstreet (HIGH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIGH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIGH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIGH, изучите текущую цену HIGH!

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