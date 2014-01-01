Токеномика DASH (DASH) Откройте для себя ключевую информацию о DASH (DASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DASH (DASH) Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Официальный сайт: https://www.dash.org/ Whitepaper: https://docs.dash.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.dash.org Купить DASH сейчас!

Токеномика и анализ цен DASH (DASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DASH (DASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 246,87M $ 246,87M $ 246,87M Общее предложение: $ 18,90M $ 18,90M $ 18,90M Оборотное предложение: $ 12,32M $ 12,32M $ 12,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 378,76M $ 378,76M $ 378,76M Исторический максимум: $ 477,02 $ 477,02 $ 477,02 Исторический минимум: $ 0,21389900147914886 $ 0,21389900147914886 $ 0,21389900147914886 Текущая цена: $ 20,04 $ 20,04 $ 20,04 Узнайте больше о цене DASH (DASH)

Токеномика DASH (DASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DASH (DASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DASH, изучите текущую цену DASH!

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