Что такое Comput3 (COM3)

Comput3 – это инфраструктурная платформа GPU на основе Solana. Она позволяет приложениям, агентам и командам получать доступ к любому типу GPU и LLM-моделям с открытым исходным кодом с помощью одного лишь логина Phantom. С помощью API-ключа разработчики могут использовать GPU для выводов, работы с изображениями, видео и запуска пользовательских моделей. Токен $COM3 используется для оплаты времени работы на GPU или доступа к анализу. В настоящее время создается сеть GPU и маркетплейс.

Comput3 доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Comput3. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Comput3 Прогноз Цены

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COM3 на местную валюту

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Источники Comput3

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