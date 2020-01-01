Токеномика Comput3 (COM3) Откройте для себя ключевую информацию о Comput3 (COM3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Comput3 (COM3) Comput3 – это инфраструктурная платформа GPU на основе Solana. Она позволяет приложениям, агентам и командам получать доступ к любому типу GPU и LLM-моделям с открытым исходным кодом с помощью одного лишь логина Phantom. С помощью API-ключа разработчики могут использовать GPU для выводов, работы с изображениями, видео и запуска пользовательских моделей. Токен $COM3 используется для оплаты времени работы на GPU или доступа к анализу. В настоящее время создается сеть GPU и маркетплейс. Официальный сайт: http://www.comput3.ai/ Whitepaper: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom Купить COM3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Comput3 (COM3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comput3 (COM3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0155 $ 0,0155 $ 0,0155 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002543 $ 0,002543 $ 0,002543 Узнайте больше о цене Comput3 (COM3)

Токеномика Comput3 (COM3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Comput3 (COM3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COM3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COM3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COM3, изучите текущую цену COM3!

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