Токеномика Comput3 (COM3)

Токеномика Comput3 (COM3)

Откройте для себя ключевую информацию о Comput3 (COM3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Comput3 (COM3)

Comput3 – это инфраструктурная платформа GPU на основе Solana. Она позволяет приложениям, агентам и командам получать доступ к любому типу GPU и LLM-моделям с открытым исходным кодом с помощью одного лишь логина Phantom. С помощью API-ключа разработчики могут использовать GPU для выводов, работы с изображениями, видео и запуска пользовательских моделей. Токен $COM3 используется для оплаты времени работы на GPU или доступа к анализу. В настоящее время создается сеть GPU и маркетплейс.

Официальный сайт:
http://www.comput3.ai/
Whitepaper:
https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom

Токеномика и анализ цен Comput3 (COM3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comput3 (COM3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0155
$ 0,0155$ 0,0155
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,002543
$ 0,002543$ 0,002543

Токеномика Comput3 (COM3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Comput3 (COM3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COM3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COM3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COM3, изучите текущую цену COM3!

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История цены Comput3 (COM3)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.