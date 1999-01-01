COM3

Comput3 – это инфраструктурная платформа GPU на основе Solana. Она позволяет приложениям, агентам и командам получать доступ к любому типу GPU и LLM-моделям с открытым исходным кодом с помощью одного лишь логина Phantom. С помощью API-ключа разработчики могут использовать GPU для выводов, работы с изображениями, видео и запуска пользовательских моделей. Токен $COM3 используется для оплаты времени работы на GPU или доступа к анализу. В настоящее время создается сеть GPU и маркетплейс.

Название криптовалютыCOM3

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,003

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеComput3 – это инфраструктурная платформа GPU на основе Solana. Она позволяет приложениям, агентам и командам получать доступ к любому типу GPU и LLM-моделям с открытым исходным кодом с помощью одного лишь логина Phantom. С помощью API-ключа разработчики могут использовать GPU для выводов, работы с изображениями, видео и запуска пользовательских моделей. Токен $COM3 используется для оплаты времени работы на GPU или доступа к анализу. В настоящее время создается сеть GPU и маркетплейс.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
COM3/USDT
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