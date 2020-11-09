Токеномика CONFLUX (CFX) Откройте для себя ключевую информацию о CONFLUX (CFX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CONFLUX (CFX) Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Официальный сайт: https://confluxnetwork.org/ Whitepaper: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Обозреватель блоков: https://www.confluxscan.io/ Купить CFX сейчас!

Токеномика и анализ цен CONFLUX (CFX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CONFLUX (CFX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 379,86M $ 379,86M $ 379,86M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,10B $ 5,10B $ 5,10B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,71499 $ 1,71499 $ 1,71499 Исторический минимум: $ 0,021909136906575016 $ 0,021909136906575016 $ 0,021909136906575016 Текущая цена: $ 0,07455 $ 0,07455 $ 0,07455 Узнайте больше о цене CONFLUX (CFX)

Токеномика CONFLUX (CFX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CONFLUX (CFX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CFX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CFX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CFX, изучите текущую цену CFX!

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