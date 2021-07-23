Токеномика Coin98 (C98)

Токеномика Coin98 (C98)

Откройте для себя ключевую информацию о Coin98 (C98), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Официальный сайт:
https://www.coin98.com/
Whitepaper:
https://docs.coin98.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Токеномика и анализ цен Coin98 (C98)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coin98 (C98), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 41,31M
$ 41,31M$ 41,31M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 966,94M
$ 966,94M$ 966,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 6,4344
$ 6,4344$ 6,4344
Исторический минимум:
$ 0,034640843683070306
$ 0,034640843683070306$ 0,034640843683070306
Текущая цена:
$ 0,04272
$ 0,04272$ 0,04272

Токеномика Coin98 (C98): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Coin98 (C98) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов C98, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов C98.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой C98, изучите текущую цену C98!

Как купить C98

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История цены Coin98 (C98)

Анализ истории цены C98 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.