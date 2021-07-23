Токеномика Coin98 (C98) Откройте для себя ключевую информацию о Coin98 (C98), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coin98 (C98) Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Официальный сайт: https://www.coin98.com/ Whitepaper: https://docs.coin98.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 Купить C98 сейчас!

Токеномика и анализ цен Coin98 (C98) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coin98 (C98), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,31M $ 41,31M $ 41,31M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 966,94M $ 966,94M $ 966,94M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,4344 $ 6,4344 $ 6,4344 Исторический минимум: $ 0,034640843683070306 $ 0,034640843683070306 $ 0,034640843683070306 Текущая цена: $ 0,04272 $ 0,04272 $ 0,04272 Узнайте больше о цене Coin98 (C98)

Токеномика Coin98 (C98): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coin98 (C98) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов C98, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов C98. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой C98, изучите текущую цену C98!

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