Токеномика BitShares (BTS) Откройте для себя ключевую информацию о BitShares (BTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitShares (BTS) Блокчейн BitShares — это децентрализованная платформа промышленного уровня. Официальный сайт: https://bitshares.github.io Whitepaper: https://bitshares.github.io/docs/#/whitepaper Обозреватель блоков: https://bitshares.network Купить BTS сейчас!

Токеномика и анализ цен BitShares (BTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitShares (BTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M Общее предложение: $ 3,60B $ 3,60B $ 3,60B Оборотное предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,88M $ 3,88M $ 3,88M Исторический максимум: $ 0,17389 $ 0,17389 $ 0,17389 Исторический минимум: $ 0,000857770484221039 $ 0,000857770484221039 $ 0,000857770484221039 Текущая цена: $ 0,0010772 $ 0,0010772 $ 0,0010772 Узнайте больше о цене BitShares (BTS)

Токеномика BitShares (BTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitShares (BTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTS, изучите текущую цену BTS!

Как купить BTS Заинтересованы в добавлении BitShares (BTS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BTS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BTS на MEXC прямо сейчас!

История цены BitShares (BTS) Анализ истории цены BTS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BTS прямо сейчас!

Прогноз цены BTS Хотите узнать, куда может двигаться BTS? Наша страница прогноза цены BTS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BTS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!