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Топ токенов категории Anubis Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Anubis Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,872.64
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.14
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07717
-0.05%
-0.31%
+3.78%
$ 823.16M
$ 1.78M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Anubis Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Anubis Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $382.55B.
Какой токен из категории Anubis Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Anubis Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Anubis Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Anubis Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Anubis Ecosystem относятся ETH, BNB, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Anubis Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Anubis Ecosystem составляет примерно $382.55B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Anubis Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.