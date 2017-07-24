Токеномика Bitcoin Cash Node (BCH) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Cash Node (BCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Cash Node (BCH) Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. Официальный сайт: http://bch.info Whitepaper: https://bch.info/bitcoin.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.bitcoin.com/bch Купить BCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Cash Node (BCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Cash Node (BCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 19,89M $ 19,89M $ 19,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,55B $ 10,55B $ 10,55B Исторический максимум: $ 1 639,59 $ 1 639,59 $ 1 639,59 Исторический минимум: $ 75,0753135706 $ 75,0753135706 $ 75,0753135706 Текущая цена: $ 502,6 $ 502,6 $ 502,6 Узнайте больше о цене Bitcoin Cash Node (BCH)

Токеномика Bitcoin Cash Node (BCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Cash Node (BCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCH, изучите текущую цену BCH!

Как купить BCH Заинтересованы в добавлении Bitcoin Cash Node (BCH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BCH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BCH на MEXC прямо сейчас!

История цены Bitcoin Cash Node (BCH) Анализ истории цены BCH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BCH прямо сейчас!

Прогноз цены BCH Хотите узнать, куда может двигаться BCH? Наша страница прогноза цены BCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BCH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!