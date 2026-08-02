Что такое Baobao?

Общее предложение токенов Baobao составляет 999 958 307, и проект был запущен на платформе Pump с соблюдением принципа справедливости, что обеспечивает доступность и равноправие для всех участников. Модель справедливого запуска проекта направлена на формирование инклюзивного и децентрализованного сообщества с самого начала, позволяя пользователям присоединяться и получать выгоду от потенциала роста.

Чем уникален Baobao?

Связь проекта с влиятельными спонсорами и его уникальное позиционирование в качестве сопутствующего токена открывают новые перспективы для будущего роста и взаимодействия с преданной аудиторией.

Что дальше для Baobao?

С выходом Baobao на рынок он готов следовать траектории аналогичных мем-токенов.

Какова текущая цена BaoBao?

Живая цена BaoBao (BAOBAO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает BaoBao на рынке?

В настоящее время BaoBao находится на 7095-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3347368.6721997760000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BAOBAO в обращении?

Количество токенов BAOBAO в обращении составляет 538203603.9069405 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен BaoBao за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена BaoBao колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько BaoBao удалён от своего максимума и минимума за всё время?

BaoBao достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BAOBAO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для BaoBao?

Текущее изменение цены 9.92% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.