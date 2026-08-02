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Текущая цена BaoBao сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BAOBAO составляет 44 735 USD. Отслеживайте обновления цен BAOBAO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BaoBao сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BAOBAO составляет 44 735 USD. Отслеживайте обновления цен BAOBAO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о BAOBAO

Информация о цене BAOBAO

Что такое BAOBAO

Официальный сайт BAOBAO

Токеномика BAOBAO

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Цена BaoBao (BAOBAO)

Не в листинге

Текущая цена 1 BAOBAO в USD:

$0,0000838
$0,0000838$0,0000838
+29,77%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BaoBao (BAOBAO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-02 05:13:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BaoBao

Текущая цена BaoBao (BAOBAO) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAOBAO на USD составляет $ 0 за BAOBAO.

На данный момент BaoBao занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 44 735, при оборотном предложении 538,20M BAOBAO. В течение последних 24 часов, BAOBAO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BAOBAO изменился на -0,14% за последний час и на +14,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BaoBao (BAOBAO)

$ 44,74K
$ 44,74K$ 44,74K

--
----

$ 56,98K
$ 56,98K$ 56,98K

538,20M
538,20M 538,20M

685 536 937,2402738
685 536 937,2402738 685 536 937,2402738

Текущая рыночная капитализация BaoBao составляет $ 44,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BAOBAO составляет 538,20M, а общее предложение – 685536937.2402738. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56,98K.

История цен BaoBao в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,14%

+9,92%

+14,97%

+14,97%

История цен BaoBao (BAOBAO) в USD

За сегодня изменение цены BaoBao на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BaoBao на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BaoBao на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BaoBao на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,92%
30 дней$ 0-19,41%
60 дней$ 0+43,63%
90 дней$ 0--

Прогноз цены BaoBao

Прогноз цены BaoBao (BAOBAO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAOBAO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BaoBao (BAOBAO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BaoBao потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BaoBao достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAOBAO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BaoBao».

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Источник BaoBao (BAOBAO)

Официальный веб-сайт

Категория :

Solana Ecosystem

О BaoBao

Что такое Baobao?

Общее предложение токенов Baobao составляет 999 958 307, и проект был запущен на платформе Pump с соблюдением принципа справедливости, что обеспечивает доступность и равноправие для всех участников. Модель справедливого запуска проекта направлена на формирование инклюзивного и децентрализованного сообщества с самого начала, позволяя пользователям присоединяться и получать выгоду от потенциала роста.

Чем уникален Baobao?

Связь проекта с влиятельными спонсорами и его уникальное позиционирование в качестве сопутствующего токена открывают новые перспективы для будущего роста и взаимодействия с преданной аудиторией.

Что дальше для Baobao?

С выходом Baobao на рынок он готов следовать траектории аналогичных мем-токенов.

Какова текущая цена BaoBao?

Живая цена BaoBao (BAOBAO) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает BaoBao на рынке?

В настоящее время BaoBao находится на 7095-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3347368.6721997760000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BAOBAO в обращении?

Количество токенов BAOBAO в обращении составляет 538203603.9069405 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен BaoBao за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена BaoBao колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько BaoBao удалён от своего максимума и минимума за всё время?

BaoBao достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BAOBAO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для BaoBao?

Текущее изменение цены 9.92% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BaoBao

Страница обновлена: 2026-08-02 05:13:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BaoBao (BAOBAO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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