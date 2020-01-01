Токеномика ABBC Coin (ABBC) Откройте для себя ключевую информацию о ABBC Coin (ABBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ABBC Coin (ABBC) ABBC - это блокчейн-платформа, которая обеспечивает безопасные платежные операции, способствуя принятию криптовалют в розничной торговле и делая покупки в Интернете с использованием цифровых активов более безопасными и приятными для конечных пользователей. Официальный сайт: https://abbccoin.com/ Whitepaper: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://e.abbcnet.io/ Купить ABBC сейчас!

Токеномика и анализ цен ABBC Coin (ABBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABBC Coin (ABBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,38M $ 15,38M $ 15,38M Общее предложение: $ 1,23B $ 1,23B $ 1,23B Оборотное предложение: $ 905,30M $ 905,30M $ 905,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,82M $ 20,82M $ 20,82M Исторический максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Исторический минимум: $ 0,000710730004387872 $ 0,000710730004387872 $ 0,000710730004387872 Текущая цена: $ 0,016992 $ 0,016992 $ 0,016992 Узнайте больше о цене ABBC Coin (ABBC)

Токеномика ABBC Coin (ABBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ABBC Coin (ABBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABBC, изучите текущую цену ABBC!

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