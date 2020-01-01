Токеномика ABBC Coin (ABBC)

Токеномика ABBC Coin (ABBC)

Откройте для себя ключевую информацию о ABBC Coin (ABBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ABBC Coin (ABBC)

ABBC - это блокчейн-платформа, которая обеспечивает безопасные платежные операции, способствуя принятию криптовалют в розничной торговле и делая покупки в Интернете с использованием цифровых активов более безопасными и приятными для конечных пользователей.

Официальный сайт:
https://abbccoin.com/
Whitepaper:
https://abbccoin.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://e.abbcnet.io/

Токеномика и анализ цен ABBC Coin (ABBC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABBC Coin (ABBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,38M
$ 15,38M$ 15,38M
Общее предложение:
$ 1,23B
$ 1,23B$ 1,23B
Оборотное предложение:
$ 905,30M
$ 905,30M$ 905,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,82M
$ 20,82M$ 20,82M
Исторический максимум:
$ 0,39
$ 0,39$ 0,39
Исторический минимум:
$ 0,000710730004387872
$ 0,000710730004387872$ 0,000710730004387872
Текущая цена:
$ 0,016992
$ 0,016992$ 0,016992

Токеномика ABBC Coin (ABBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ABBC Coin (ABBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ABBC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ABBC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABBC, изучите текущую цену ABBC!

Как купить ABBC

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История цены ABBC Coin (ABBC)

Анализ истории цены ABBC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ABBC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.