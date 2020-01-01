Токеномика ABBC Coin (ABBC)
Информация о ABBC Coin (ABBC)
ABBC - это блокчейн-платформа, которая обеспечивает безопасные платежные операции, способствуя принятию криптовалют в розничной торговле и делая покупки в Интернете с использованием цифровых активов более безопасными и приятными для конечных пользователей.
Токеномика и анализ цен ABBC Coin (ABBC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABBC Coin (ABBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ABBC Coin (ABBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ABBC Coin (ABBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ABBC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ABBC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABBC, изучите текущую цену ABBC!
Как купить ABBC
Заинтересованы в добавлении ABBC Coin (ABBC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ABBC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены ABBC Coin (ABBC)
Анализ истории цены ABBC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ABBC
Хотите узнать, куда может двигаться ABBC? Наша страница прогноза цены ABBC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить ABBC Coin (ABBC)
Сумма
1 ABBC = 0,016992 USD