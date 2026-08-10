Какова сегодняшняя актуальная стоимость 8lends?

Сегодня 8lends торгуется по цене ₽1.297507838404177120000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.48%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна 8LNDS в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у 8lends сегодня?

8lends имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался 8LNDS сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽1.297483144137925696000 до ₽1.330686455890711584000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов 8LNDS?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска 8lends?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, созданный на блокчейне --, 8LNDS может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.