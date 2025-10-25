Informações de preço de XVGAVA (XVGAVA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.57% Alteração de Preço (1D) -0.51% Variação de Preço (7d) -4.34% Variação de Preço (7d) -4.34%

O preço em tempo real de XVGAVA (XVGAVA) é --. Nas últimas 24 horas, XVGAVA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XVGAVA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, XVGAVA variou -0.57% na última hora, -0.51% nas últimas 24 horas e -4.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XVGAVA (XVGAVA)

Capitalização de mercado $ 45.19K$ 45.19K $ 45.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.19K$ 45.19K $ 45.19K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XVGAVA é $ 45.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVGAVA é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.19K.