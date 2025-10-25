O que é Perpcoin (PERPCOIN)

Perpcoin is a memecoin on hyperEVM and hypercore spot. We are aiming to be the main memecoin representing the platform, because hyperliquid started as a decentralized platform to trade perpetual crypto futures. The token has been live for over a month and has maintained a strong marketcap and holder base. We have already engrained ourselves one of the top memes on the platform and continue to grow.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Perpcoin (PERPCOIN) Quanto vale hoje o Perpcoin (PERPCOIN)? O preço ao vivo de PERPCOIN em USD é 0.00020259 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PERPCOIN para USD? $ 0.00020259 . Confira o O preço atual de PERPCOIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Perpcoin? A capitalização de mercado de PERPCOIN é $ 202.59K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PERPCOIN? O fornecimento circulante de PERPCOIN é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PERPCOIN? PERPCOIN atingiu um preço máximo histórico de 0.00265271 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PERPCOIN? PERPCOIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00010475 USD . Qual é o volume de negociação de PERPCOIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PERPCOIN é -- USD . PERPCOIN vai subir ainda este ano? PERPCOIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PERPCOIN para uma análise mais detalhada.

