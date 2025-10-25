O que é Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era. $Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Martin (MARTIN) Site oficial

Previsão de preço do Martin (em USD)

Quanto valerá Martin (MARTIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Martin (MARTIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Martin.

Confira a previsão de preço de Martin agora!

MARTIN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Martin (MARTIN)

Compreender a tokenomics de Martin (MARTIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MARTIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Martin (MARTIN) Quanto vale hoje o Martin (MARTIN)? O preço ao vivo de MARTIN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MARTIN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MARTIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Martin? A capitalização de mercado de MARTIN é $ 31.17K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MARTIN? O fornecimento circulante de MARTIN é de 1,000.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MARTIN? MARTIN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MARTIN? MARTIN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MARTIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MARTIN é -- USD . MARTIN vai subir ainda este ano? MARTIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MARTIN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Martin (MARTIN)