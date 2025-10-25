Informações de preço de HubSuite (HSUITE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.45% Alteração de Preço (1D) +1.49% Variação de Preço (7d) -4.44% Variação de Preço (7d) -4.44%

O preço em tempo real de HubSuite (HSUITE) é --. Nas últimas 24 horas, HSUITE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HSUITE é $ 0.00352296, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HSUITE variou +0.45% na última hora, +1.49% nas últimas 24 horas e -4.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HubSuite (HSUITE)

Capitalização de mercado $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Fornecimento Circulante 16.23B 16.23B 16.23B Fornecimento total 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

A capitalização de mercado atual de HubSuite é $ 4.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HSUITE é 16.23B, com um fornecimento total de 38271824539.0413. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.14M.