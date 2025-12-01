Preço de HubSuite hoje

O preço ao vivo de HubSuite (HSUITE) hoje é --, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HSUITE para USD é de -- por HSUITE.

HubSuite ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,408,508, com um fornecimento em circulação de 16.81B HSUITE. Nas últimas 24 horas, HSUITE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00352296, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HSUITE movimentou-se -0.10% na última hora e -4.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HubSuite (HSUITE)

Capitalização de mercado $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Fornecimento Circulante 16.81B 16.81B 16.81B Fornecimento total 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

A capitalização de mercado atual de HubSuite é $ 3.41M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HSUITE é 16.81B, com um fornecimento total de 38271824539.0413. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.76M.