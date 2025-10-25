Informações de preço de CreatorDAO (CREATOR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00619807 $ 0.00619807 $ 0.00619807 Mínimo 24h $ 0.00687704 $ 0.00687704 $ 0.00687704 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00619807$ 0.00619807 $ 0.00619807 Máximo 24h $ 0.00687704$ 0.00687704 $ 0.00687704 Máximo histórico $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Menor preço $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Variação de Preço (1h) -0.51% Alteração de Preço (1D) -5.18% Variação de Preço (7d) -40.89% Variação de Preço (7d) -40.89%

O preço em tempo real de CreatorDAO (CREATOR) é $0.00622114. Nas últimas 24 horas, CREATOR foi negociado entre a mínima de $ 0.00619807 e a máxima de $ 0.00687704, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CREATOR é $ 0.02225446, enquanto o mais baixo é $ 0.00269697.

Em termos de desempenho de curto prazo, CREATOR variou -0.51% na última hora, -5.18% nas últimas 24 horas e -40.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CreatorDAO (CREATOR)

Capitalização de mercado $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M Fornecimento Circulante 237.75M 237.75M 237.75M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CreatorDAO é $ 1.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CREATOR é 237.75M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.22M.