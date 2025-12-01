Preço de CreatorDAO hoje

O preço ao vivo de CreatorDAO (CREATOR) hoje é $ 0.00291885, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CREATOR para USD é de $ 0.00291885 por CREATOR.

CreatorDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 834,738, com um fornecimento em circulação de 285.84M CREATOR. Nas últimas 24 horas, CREATOR foi negociado entre $ 0.0029158 (mínimo) e $ 0.0029934 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02225446, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00252314.

No desempenho de curto prazo, CREATOR movimentou-se -0.02% na última hora e +8.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CreatorDAO (CREATOR)

Capitalização de mercado $ 834.74K$ 834.74K $ 834.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Fornecimento Circulante 285.84M 285.84M 285.84M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CreatorDAO é $ 834.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CREATOR é 285.84M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.92M.