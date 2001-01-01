Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de IP por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor IP. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2001
+0.10%
-0.65%
-4.31%
$ 71.23M
$ 384.21K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.038413
-0.15%
-0.35%
-2.38%
$ 8.65M
$ 1.47M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.03212E-7
+0.28%
+0.30%
-4.85%
$ 1.07M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00234756
0.00%
+0.01%
+14.18%
$ 345.53K
$ 31.77K
6
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.0001725
+0.01%
--
-0.65%
$ 172.50K
$ 11.94
7
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00049954
0.00%
--
-4.65%
$ 166.35K
$ 1.33
8
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 2.967E-5
0.00%
-0.20%
+0.82%
$ 29.67K
--
9
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2.8514E-7
+0.43%
-0.70%
-7.72%
$ 28.37K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4.977E-5
0.00%
-97.20%
0.00%
$ 11.88K
--
11
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0.0002896
0.00%
+1.40%
+1.26%
--
$ 159.32M
12
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0.00857
0.00%
+2.01%
+3.63%
--
$ 9.88M

Perguntas frequentes

O que são tokens de IP e por que são populares?
Tokens de IP representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $83.63M.
Qual é o token de IP com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de IP acompanhados na MEXC, TCOM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de IP existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de IP, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de IP incluem DATA, BTX, LWA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria IP?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de IP é de aproximadamente $83.63M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor IP, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.