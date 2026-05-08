Qual é o preço atual de Darwin?

O preço em tempo real de Darwin (DARWIN) é $0.00009533 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Darwin está posicionado no mercado?

Darwin ocupa atualmente a posição de número #7038 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $52036. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de DARWIN?

A oferta circulante de DARWIN é de 545829541.9282829 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Darwin?

Nas últimas 24 horas, Darwin teve uma variação de preço entre $ (mínimo de 24 horas) e $ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Darwin está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Darwin atingiu um máximo histórico de $0.02393398, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00007971. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de DARWIN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Darwin?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.