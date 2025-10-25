O preço ao vivo de Dante Games hoje é 0.01947 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DANTE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DANTE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Dante Games hoje é 0.01947 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DANTE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DANTE facilmente na MEXC agora.

Logo de Dante Games

Cotação Dante Games (DANTE)

Preço em tempo real de 1 DANTE para USD

+1.19%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dante Games (DANTE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:16:31 (UTC+8)

Informações de preço de Dante Games (DANTE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.16%

+1.19%

-2.02%

-2.02%

O preço em tempo real de Dante Games (DANTE) é $ 0.01947. Nas últimas 24 horas, DANTE foi negociado entre a mínima de $ 0.01915 e a máxima de $ 0.01991, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DANTE é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DANTE variou -0.16% na última hora, +1.19% nas últimas 24 horas e -2.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dante Games (DANTE)

$ 64.49K
$ 64.49K$ 64.49K

$ 19.47M
$ 19.47M$ 19.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

A capitalização de mercado atual de Dante Games é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.49K. A oferta em circulação de DANTE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.47M.

Histórico de preços de Dante Games (DANTE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Dante Games para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000229+1.19%
30 dias$ -0.00171-8.08%
60 dias$ -0.00497-20.34%
90 dias$ -0.01008-34.12%
Variação de preço de Dante Games hoje

Hoje, DANTE registrou uma variação de $ +0.000229 (+1.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Dante Games

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00171 (-8.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Dante Games

Expandindo a visualização para 60 dias, DANTE teve uma variação de $ -0.00497 (-20.34%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Dante Games

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01008 (-34.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Dante Games (DANTE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Dante Games.

O que é Dante Games (DANTE)

Dante Games é um ecossistema de jogos movido por IA que está redefinindo o futuro do GameFi. Nossa avançada camada de IA oferece agentes de jogo inteligentes, torneios dinâmicos de eSports e integração fluida com blockchain. Combinamos jogos de qualidade AAA com ferramentas de IA de nova geração que capacitam jogadores e desenvolvedores, criando um universo de mundos interconectados e em constante evolução, onde habilidade, estratégia e comunidade geram recompensas reais. Este é o #GameFiReborn - um movimento onde a IA encontra os games para liberar diversão sem fim, competitividade e valor sustentável.

Dante Games está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Dante Games de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DANTE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Dante Games em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Dante Games tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Dante Games (em USD)

Quanto valerá Dante Games (DANTE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dante Games (DANTE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dante Games.

Confira a previsão de preço de Dante Games agora!

Tokenomics de Dante Games (DANTE)

Compreender a tokenomics de Dante Games (DANTE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DANTE agora!

Como comprar Dante Games (DANTE)

Quer saber como comprar Dante Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Dante Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DANTE para moedas locais

Recurso Dante Games

Para uma compreensão mais aprofundada de Dante Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Dante Games
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Dante Games

Quanto vale hoje o Dante Games (DANTE)?
O preço ao vivo de DANTE em USD é 0.01947 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DANTE para USD?
O preço atual de DANTE para USD é $ 0.01947. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Dante Games?
A capitalização de mercado de DANTE é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DANTE?
O fornecimento circulante de DANTE é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DANTE?
DANTE atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DANTE?
DANTE atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DANTE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DANTE é $ 64.49K USD.
DANTE vai subir ainda este ano?
DANTE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DANTE para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Dante Games (DANTE)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

