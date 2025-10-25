O que é Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Autonomi de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de AUTONOMI para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Autonomi em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Autonomi tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Autonomi (em USD)

Quanto valerá Autonomi (AUTONOMI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Autonomi (AUTONOMI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Autonomi.

Tokenomics de Autonomi (AUTONOMI)

Compreender a tokenomics de Autonomi (AUTONOMI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AUTONOMI agora!

Como comprar Autonomi (AUTONOMI)

Quer saber como comprar Autonomi? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Autonomi facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AUTONOMI para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Autonomi

Para uma compreensão mais aprofundada de Autonomi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Autonomi Quanto vale hoje o Autonomi (AUTONOMI)? O preço ao vivo de AUTONOMI em USD é 0.04076 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AUTONOMI para USD? $ 0.04076 . Confira o O preço atual de AUTONOMI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Autonomi? A capitalização de mercado de AUTONOMI é $ 5.57M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AUTONOMI? O fornecimento circulante de AUTONOMI é de 136.64M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AUTONOMI? AUTONOMI atingiu um preço máximo histórico de 0.35756319057761676 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AUTONOMI? AUTONOMI atingiu um preço minímo histórico de 0.0342953235344726 USD . Qual é o volume de negociação de AUTONOMI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AUTONOMI é $ 111.40K USD . AUTONOMI vai subir ainda este ano? AUTONOMI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AUTONOMI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Autonomi (AUTONOMI)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

