Comprar criptoMercadosSpotFuturosSNDKGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Yochi hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de YOCHI é de 1,533,239 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de YOCHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Yochi hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de YOCHI é de 1,533,239 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de YOCHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre YOCHI

Informações sobre preços de YOCHI

O que é YOCHI

Site oficial do YOCHI

Tokenomics de YOCHI

Previsão de preço de YOCHI

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Yochi

Preço de Yochi (YOCHI)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 YOCHI para USD

$0.00000797
$0.00000797$0.00000797
+0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Yochi (YOCHI)
Última atualização da página: 2026-08-14 00:10:21 (UTC+8)

Preço de Yochi hoje

O preço ao vivo de Yochi (YOCHI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOCHI para USD é de $ 0 por YOCHI.

Yochi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,533,239, com um fornecimento em circulação de 192.29B YOCHI. Nas últimas 24 horas, YOCHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YOCHI movimentou-se +0.01% na última hora e +0.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yochi (YOCHI)

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

192.29B
192.29B 192.29B

192,288,857,373.2561
192,288,857,373.2561 192,288,857,373.2561

A capitalização de mercado atual de Yochi é $ 1.53M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YOCHI é 192.29B, com um fornecimento total de 192288857373.2561. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.53M.

Histórico de preço de Yochi USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.09%

+0.38%

+0.38%

Histórico de preços de Yochi (YOCHI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Yochi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Yochi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Yochi em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Yochi em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.09%
30 dias$ 0-0.72%
60 dias$ 0-2.92%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Yochi

Previsão de preço de Yochi (YOCHI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de YOCHI em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Yochi (YOCHI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Yochi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Yochi pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de YOCHI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Yochi.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Yochi (YOCHI)

Site oficial

Categoria :

ENI EcosystemNFT

Sobre Yochi

Qual é o valor atual de Yochi hoje?

Hoje, Yochi está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 0.08% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.

Quão volátil está YOCHI neste momento?

A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.

Quais são as condições de liquidez de Yochi hoje?

Yochi possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.

Quais níveis de preço YOCHI negociou hoje?

Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$ e R$. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.

Qual é o volume de negociação de YOCHI hoje?

No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.

Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Yochi?

O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo NFT,ENI Ecosystem construído na --, o perfil de risco de YOCHI pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Yochi

Última atualização da página: 2026-08-14 00:10:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Yochi (YOCHI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Yochi

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00778
$0.00778$0.00778

-11.08%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01960
$0.01960$0.01960

+1.55%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2344
$0.2344$0.2344

+0.77%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27777
$0.27777$0.27777

-0.19%

Principais altas

Principais altas do dia

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.03109
$0.03109$0.03109

+57.17%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.000845
$0.000845$0.000845

+11.62%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002278
$0.0002278$0.0002278

+13.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.6681
$1.6681$1.6681

+10.06%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.040357
$0.040357$0.040357

+1.93%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?