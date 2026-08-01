Preço de XDAG hoje

O preço ao vivo de XDAG (XDAG) hoje é $ 0, com uma variação de 1.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XDAG para USD é de $ 0 por XDAG.

XDAG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 993,206, com um fornecimento em circulação de 1.31B XDAG. Nas últimas 24 horas, XDAG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.100431, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XDAG movimentou-se -0.12% na última hora e +11.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 70.48K.

Informações de mercado de XDAG (XDAG)

Capitalização de mercado $ 993.21K$ 993.21K $ 993.21K Volume (24h) $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Fornecimento Circulante 1.31B 1.31B 1.31B Fornecimento total 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

A capitalização de mercado atual de XDAG é $ 993.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 70.48K. A oferta em circulação de XDAG é 1.31B, com um fornecimento total de 1446294144.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.