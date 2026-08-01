Preço de XCoin hoje

O preço ao vivo de XCoin (BEXC) hoje é $ 0.354865, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEXC para USD é de $ 0.354865 por BEXC.

XCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 248,581, com um fornecimento em circulação de 700.29K BEXC. Nas últimas 24 horas, BEXC foi negociado entre $ 0.35394 (mínimo) e $ 0.357981 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.371225, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.192869.

No desempenho de curto prazo, BEXC movimentou-se +0.20% na última hora e +1.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 518.11K.

Informações de mercado de XCoin (BEXC)

Capitalização de mercado $ 248.58K$ 248.58K $ 248.58K Volume (24h) $ 518.11K$ 518.11K $ 518.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.25M$ 53.25M $ 53.25M Fornecimento Circulante 700.29K 700.29K 700.29K Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XCoin é $ 248.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 518.11K. A oferta em circulação de BEXC é 700.29K, com um fornecimento total de 150000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.25M.