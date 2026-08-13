Preço de Wrapped Tron hoje

O preço ao vivo de Wrapped Tron (WTRX) hoje é $ 0.333636, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WTRX para USD é de $ 0.333636 por WTRX.

Wrapped Tron ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,384,278,080, com um fornecimento em circulação de 4.15B WTRX. Nas últimas 24 horas, WTRX foi negociado entre $ 0.333264 (mínimo) e $ 0.336615 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.437931, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04553615.

No desempenho de curto prazo, WTRX movimentou-se -0.00% na última hora e +1.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.54M.

Informações de mercado de Wrapped Tron (WTRX)

Capitalização de mercado $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Volume (24h) $ 44.54M$ 44.54M $ 44.54M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Fornecimento Circulante 4.15B 4.15B 4.15B Fornecimento total 4,149,014,723.309229 4,149,014,723.309229 4,149,014,723.309229

A capitalização de mercado atual de Wrapped Tron é $ 1.38B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.54M. A oferta em circulação de WTRX é 4.15B, com um fornecimento total de 4149014723.309229. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.38B.