Preço de Wrapped Tron (WTRX)
O preço ao vivo de Wrapped Tron (WTRX) hoje é $ 0.333636, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WTRX para USD é de $ 0.333636 por WTRX.
Wrapped Tron ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,384,278,080, com um fornecimento em circulação de 4.15B WTRX. Nas últimas 24 horas, WTRX foi negociado entre $ 0.333264 (mínimo) e $ 0.336615 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.437931, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04553615.
No desempenho de curto prazo, WTRX movimentou-se -0.00% na última hora e +1.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.54M.
A capitalização de mercado atual de Wrapped Tron é $ 1.38B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.54M. A oferta em circulação de WTRX é 4.15B, com um fornecimento total de 4149014723.309229. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.38B.
-0.00%
-0.68%
+1.65%
+1.65%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped Tron em USD foi de $ -0.002306989886985855.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped Tron em USD foi de $ +0.0056816876.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped Tron em USD foi de $ -0.0235124299.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped Tron em USD foi de $ -0.0000001993249919.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.002306989886985855
|-0.68%
|30 dias
|$ +0.0056816876
|+1.70%
|60 dias
|$ -0.0235124299
|-7.04%
|90 dias
|$ -0.0000001993249919
|-0.00%
Em 2040, o preço de Wrapped Tron pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual ao vivo de Wrapped Tron?
Wrapped Tron está cotado a R$1.67199401861056332000, apresentando uma variação de preço de -0.68% nas últimas 24 horas.
Quanta atividade comercial está visível hoje?
Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.
Quão líquido é o mercado de WTRX?
A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.
O que indica a faixa diária de negociação?
A variação de preço entre R$1.67012976602713968000 e R$1.68692307357298005000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.
Qual é a posição atual de Wrapped Tron no mercado?
Atualmente, ocupa a posição de número #--, apoiada por uma capitalização de mercado de R$6937215018.32450592960000.
Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?
A oferta circulante de 4149014723.309229 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.
Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de Wrapped Tron?
A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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