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O preço ao vivo de Will U hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WILLU é de 145,391 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WILLU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Will U hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WILLU é de 145,391 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WILLU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 WILLU para USD

$0.00013321
$0.00013321$0.00013321
-0.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Will U (WILLU)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:32:38 (UTC+8)

Preço de Will U hoje

O preço ao vivo de Will U (WILLU) hoje é $ 0, com uma variação de 8.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WILLU para USD é de $ 0 por WILLU.

Will U ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 145,391, com um fornecimento em circulação de 1.00B WILLU. Nas últimas 24 horas, WILLU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WILLU movimentou-se -0.23% na última hora e +83.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.63K.

Informações de mercado de Will U (WILLU)

$ 145.39K
$ 145.39K$ 145.39K

$ 8.63K
$ 8.63K$ 8.63K

$ 145.39K
$ 145.39K$ 145.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Will U é $ 145.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.63K. A oferta em circulação de WILLU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.39K.

Histórico de preço de Will U USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-8.70%

+83.94%

+83.94%

Histórico de preços de Will U (WILLU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Will U em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Will U em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Will U em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Will U em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-8.70%
30 dias$ 0+70.43%
60 dias$ 0+71.12%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Will U

Previsão de preço de Will U (WILLU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WILLU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Will U (WILLU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Will U pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Will U pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WILLU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Will U.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Will U (WILLU)

Site oficial

Categoria :

BNB Chain EcosystemEntertainmentSocialFi

Sobre Will U

Qual é o preço atual de Will U?

Negociando a R$, Will U apresentou uma variação de preço de -8.70% nas últimas 24 horas.

Como a oferta de tokens afeta a avaliação de WILLU?

A oferta desempenha um papel fundamental: com 1000000000.0 tokens em circulação, a escassez ou a inflação podem influenciar significativamente o comportamento dos preços em horizontes longos.

Qual é a capitalização de mercado de Will U?

Sua capitalização de mercado é de R$728617.06278641517000, ocupando a posição #5202 globalmente e indicando a escala de adoção da rede.

Qual é a atividade de negociação das últimas 24 horas?

WILLU registrou R$-- em volume de negociação, demonstrando a liquidez atual e a atividade dos usuários.

Qual é a faixa de preços das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, ajudando os investidores a avaliarem o impulso de curto prazo.

Como Will U se encaixa na categoria Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem?

Como token Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem, WILLU compete com ativos similares com base em utilidade, oferta, adoção e tendências de desempenho.

Quais são as tendências de tokenomics de longo prazo que importam?

Emissões, queimas, cronogramas de desbloqueio e recompensas por staking — frequentemente ligadas à economia da -- — podem afetar a oferta futura e a confiança do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Will U

Última atualização da página: 2026-08-13 23:32:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Will U (WILLU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00887
$0.00887$0.00887

-68.88%

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$0.02059
$0.02059$0.02059

-2.27%

up

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$0.2401
$0.2401$0.2401

-1.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27839
$0.27839$0.27839

-14.75%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0063271
$0.0063271$0.0063271

+54.65%

Bitway

Bitway

BTW

$0.267294
$0.267294$0.267294

+21.99%

aPriori

aPriori

APR

$0.49825
$0.49825$0.49825

+15.49%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.70269
$0.70269$0.70269

+8.26%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002521
$0.0002521$0.0002521

+0.84%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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