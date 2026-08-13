Preço de Will U hoje

O preço ao vivo de Will U (WILLU) hoje é $ 0, com uma variação de 8.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WILLU para USD é de $ 0 por WILLU.

Will U ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 145,391, com um fornecimento em circulação de 1.00B WILLU. Nas últimas 24 horas, WILLU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WILLU movimentou-se -0.23% na última hora e +83.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.63K.

Informações de mercado de Will U (WILLU)

Capitalização de mercado $ 145.39K$ 145.39K $ 145.39K Volume (24h) $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.39K$ 145.39K $ 145.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Will U é $ 145.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.63K. A oferta em circulação de WILLU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.39K.