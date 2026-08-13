Preço de VICTORY hoje

O preço ao vivo de VICTORY (VICTORY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VICTORY para USD é de $ 0 por VICTORY.

VICTORY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,204, com um fornecimento em circulação de 119.23M VICTORY. Nas últimas 24 horas, VICTORY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VICTORY movimentou-se -0.11% na última hora e -3.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 49.20.

Informações de mercado de VICTORY (VICTORY)

Capitalização de mercado $ 22.20K$ 22.20K $ 22.20K Volume (24h) $ 49.20$ 49.20 $ 49.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.09K$ 93.09K $ 93.09K Fornecimento Circulante 119.23M 119.23M 119.23M Fornecimento total 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

A capitalização de mercado atual de VICTORY é $ 22.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 49.20. A oferta em circulação de VICTORY é 119.23M, com um fornecimento total de 499912850.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.09K.