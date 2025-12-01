Preço de Umi hoje

O preço ao vivo de Umi (UMI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UMI para USD é de -- por UMI.

Umi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,035.18, com um fornecimento em circulação de 57.32M UMI. Nas últimas 24 horas, UMI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.065007, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UMI movimentou-se -- na última hora e +11.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Umi (UMI)

Capitalização de mercado $ 10.04K$ 10.04K $ 10.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.51K$ 17.51K $ 17.51K Fornecimento Circulante 57.32M 57.32M 57.32M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Umi é $ 10.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UMI é 57.32M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.51K.