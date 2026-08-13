Qual é o preço de hoje de UBXS (UBXS)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.32%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de UBXS estão em circulação?

A oferta em circulação de UBXS é de 82899945.585841, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente UBXS?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de UBXS nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de UBXS hoje?

A capitalização de mercado está em R$193421.89667872200000, posicionando UBXS na posição #7439 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente UBXS está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de UBXS?

A recente variação de preço de -0.32% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA) e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.